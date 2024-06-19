Шабуніну готують підозру за неявку на військову службу: активіст відповів на звинувачення

Голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну у зв'язку із систематичною неявкою на військову службу і незаконним використанням автомобіля, придбаного волонтерами для потреб ЗСУ, пише посилаючись на власні джерела "Інтерфакс-Україна". Громадський активіст своєю чергою відкидає звинувачення.

"Найближчим часом громадському активісту й голові правління ГО "Центр протидії корупції" готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів", - сказав співрозмовник агентства в середу.

За його словами, підозру може бути оголошено за неявку військовослужбовця на службу та незаконне використання автомобіля, придбаного за волонтерські кошти для потреб військових.

Сам Віталій Шабунін вже відреагував на цю інформацію та переконує, що добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення.

"Окрім добровільної мобілізації у мене з першого дня служби є законні підстави для демобілізації, якими я не користуюся", – зазначив активіст у своєму дописі у Facebook.

Стосовно ймовірних звинувачень щодо використання автомобіля, Шабунін теж переконує в безпідставності звинувачень: "Є дві форми передачі авто: для військової частини (авто ставлять на чорні номери) і військовому особисто (лишається на іноземних номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ «Про гуманітарну допомогу»). Саме тому ви бачите навколо так багато корчів (в моєму випадку авто – 20 років!) на іноземних номерах. Той корч, до речі, на Сході служить. Але якщо мені знадобиться для служби – візьму на якийсь час знову."

Пост Віталія Шабуніна у Facebook

Нагадаємо, ТСН.ua в одному матеріалі зібрав. всі деталі про скандали навколо військової служби Віталія Шабуніна.

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