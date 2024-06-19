Шабуніну готують підозру за систематичну неявку на службу та користування авто ЗСУ: що про це відомо

Підозра може бути оголошена за систематичну неявку військовослужбовця на службу та незаконне використання автомобіля.

В Україні правоохоронці готують підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Пов’язано це з систематичною неявкою на військову службу та незаконним використанням автомобіля, придбаного волонтерами для потреб ЗСУ.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише “Інтерфакс-Україна”.

"Найближчим часом громадському активісту й голові правління ГО "Центр протидії корупції" готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, підозра може бути оголошена за систематичну неявку військовослужбовця на службу та незаконне використання автомобіля, який був придбаний за волонтерські кошти для потреб ЗСУ.

Крім того, в березні цього року Шабунін повідомляв, що ДБР зареєструвало проти нього два кримінальні провадження. Зокрема - за “ухилення від військової служби” і за “підроблення мною документів від НАЗК”.

Сам же Шабунін заявляв, що добровільно мобілізувався до ЗСУ в перші дні війни, оприлюднивши фото військового квитка, де зазначено, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року.

Наразі агентство не має оновленої інформації від Шабуніна з цього приводу.

Нагадаємо, що очільник Генерального просить ДБР відкрити справу проти командира військової частини, який незаконно оформлював "відрядження" та платив надбавки Віталію Шабуніну.

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