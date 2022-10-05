Shahed-136: іранські дрони-камікадзе, які видають звук "мопеда" та вибухають у вказаній точці

Ще в серпні 2022 року у Washington Post з'явилося повідомлення про те, що Іран поставив до Росії партію безпілотників Shahed-136 та Mohajer-6. А у вересні в іранському агенстві новин Kayhan писали про продаж цих дронів "неназваній іноземній країні".

Водночас, іранська влада 5 жовтня 2022 року заперечила свою причетність до постачання безпілотників Росії. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані на сайті МЗС країни написав: "Ісламська Республіка Іран вважає опубліковану новину про постачання Росії безпілотників для використання у війні в Україні безпідставною і не підтверджує її".

На початку жовтня 2022 року військовий експерт Олег Жданов попередив українців про іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які Росія вже почала використовувати на території України. По-народному їх називають "мопедами" через особливий звук, який вони видають у повітрі. Він схожий на роботу двигуна мопеда. Ці безпілотники літають дуже низько, а тому система ППО може не бачити їх. За ідеальної погоди звук чутно на 20 км, а летить дрон зі швидкістю 150 км на годину. Тому, якщо вчасно попередити ЗСУ про "Мопед", час збити його є.

Безпілотній авіації Іран приділяв досить багато уваги. А все тому, що довгий час суворі санкції не дозволяли країні розвивати пілотовану авіацію чи будь-які складні системи озброєння. Тому безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в Ірані багато і їх часто застосовують у військових діях, які Іран повсякчас веде зі своїми сусідами.

Українські Збройні Сили вже нищили їх на нашій території. Зокрема, регулярно збиваються і дрони-камікадзе Shahed-136, які російські війська охрестили "ГераньM214" - для маскування.

Що таке Shahed-136, "Герань" або "Шахід"

Shahed-136: характеристики / Фото: Defence express

Такий тип БПЛА як цей дрон-камікадзе ще називають "боєприпас, який барражує". Тобто він прилітає у вказану точку, а потім там вибухає. На інші завдання ці безпілотники нерозраховані. А тому їх роблять дешевими та простими. В Ірані Shahed-136 дуже багато саме через цю причину.

Цей летючий апарат відрізняється аеродинамічною схемою "летюче крило", завдяки якій дрон має низький опір та високу дальність польоту.

Виготовляються безпілотники цього типу з гетинаксу - це композит на основі паперу. А гвинт, який штовхає двигун, взагалі дерев'яний. Такі матеріали, звичайно, дуже здешевлюють саму конструкцію, але, водночас, ще й роблять виявлення дрона за допомогою радара дуже складним.

Шахід-136 не може працювати на великій висоті. А все через двигун, який в ньому використовується. Це поршневий чотирициліндровий авіаційний двигун іранської фірми Mado MD-550 (він є копією німецького двигуна L550 від фірми Limbach). Через це ж безпілотник-камікадзе літає доволі повільно і шумно. Але вождночас БПЛА може перебувати у повітрі до 24 годин та може летіти до 1000 км. Щоправда, більш точних даних про цю модель мало.

В бойовій частині дрона всього лише 40-50 кг вибухівки, безпілотник може нести 4-8 ракет або бомб. До прикладу, в бойовій крилатій ракеті "Калібр" бойова частина складається з 200-450 кг (в залежності від модифікації).

Основні характеристики Shahed-136

Одразу варто наголосити - заявлені характеристики можуть відрізнятися від реальних, адже наразі інформації про ці дрони-камікадзе дуже мало. Вся вона була взята з відкритих джерел:

Shahed-136 - БПЛА з бойовою частиною, який може тривалий час перебувати у режимі очікування поблизу цілі, а після команди оператора відразу атакувати її. Також він може виконувати завдання, на яке його запрограмували автоматично.

Головне призначення цього дрона - вражати цілі на далекій відстані. Наводиться він за супутниковими координатами і запускається зі спускової платформи. Установка для запуску має вигляд невеликого контейнера, який замаскований під вантажівку або вагон потяга. Одночано на такій платформі може бути до п'яти безпілотників.

Боєголовку встановлюють в носовій частині. Зазвичай дрони запускають парами або зграями. Якщо один чи кілька збивають, інші починають заходити на ціль. Стандартний варіант Shahed-136 вражає лише стаціонарні об'єкти.

Тактико-технічні характеристики БПЛА:

дальність польоту — до 1000 км;

швидкість — 185 км/год;

вага — 200 кг;

довжина — 3,5 м;

розмах крил — 2,5 м;

головна частина може нести до 50 кг вибухівки.

5 жовтня 2022 року також з'явилася інформація про те, що на збитому іранському дроні-камікадзе українські фахівці знайшли доволі просунутий пристрій цифрового зв'язку. Маркування було затерте, але за цілою низкою ознак стало зрозуміло, що тут використовується процесор американської компанії Altera (від 2015 року придбана Intel). Найімовірніше, пристрій спроєктували фахівці, які навчалися у США.

Що означають назви "Шахід" та "Shahed"

Офіційною назвою цих іранських дронів-камікадзе є "Шахед (Shahed)", а не "Шахід". Шахідами їх назвали через те, що вони вибухають на місці призначення. А саме слово з арабської означає "мученик" - людина, яка гине за віру.

Слово ж "шахед" можна перекласти як "свідок" або "спостерігач". Втім, в арабській мові ці слова однокорінні, адже тут "шахіди" - не лише люди, які гинуть за віру, але й свідки у суді. Тому іранські дрони можна називати обома варіантами.

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