"Шахеди" у нас звучать так само, як і на Близькому Сході: Зеленський обурений, що Україну не захищають, як Ізраїль

На його думку, Україна повинна отримати схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет.

Увечері, 15 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Фронт і повітряні атаки РФ

"Провів Ставку. Дві теми ключові зараз – фронт та енергетика. Була доповідь Головкома Сирського. Щодо тих напрямків, де найбільш гаряче", – каже Зеленський.

За його словами, окрема увага зверталася на бої за Часів Яр і бої на Покровському та Куп’янському напрямках.

Міністр оборони Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

"Була сьогодні на Ставці окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики – того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки", – запевнив Зеленський.

Крім того, була доповідь про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

Російський наступ навесні-влітку

"Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати", – сказав глава держави.

Удар по Ізраїлю

Президент Зеленський прокоментував, що у відбитті повітряного удару Ірану по Ізраїлю також брали участь США, Британія, Франція та Йорданія.

"Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя. "Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити.

Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет. Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше", – сказав Зеленський.

Візит міністра закордонних справ Норвегії

Президент Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейдом, який перебуває з візитом в Україні.

Сторони завершили переговори з Норвегією щодо двосторонньої безпекової угоди. А також триває робота зараз над розширенням оборонної співпраці, зокрема над тим, щоб посилити нашу ППО.

"Ми цінуємо й те, що Норвегія надає Україні довгострокову фінансову підтримку – усі форми стійкості важливі в час війни", – підсумував Зеленський.

Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Норвегії / Фото: Офіс президента України

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Зеленський: Союзники захищають небо Ізраїлю! А як же Україна?