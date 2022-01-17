Шахрай під виглядом газовика видурив і вкрав у рівнян пів мільйона гривень

Шахрай під виглядом газовика видурив і вкрав у рівнян пів мільйона гривень

Чоловіка затримали завдяки пильності його останньої жертви.

Шахрая, який під виглядом працівника газової служби ошукував пенсіонерів, затримали у Рівному. Попередньо відомо: загалом він вкрав майже пів мільйона гривень.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

27-річний чоловік обирав квартири літніх людей, представлявся газовиком і просився зайти всередину, мовляв, перевірити систему постачання. Там або видурював гроші на заміну лічильників, або просто відкривав гаманці, поки пенсіонери йшли шукати квитанції.

Останньою жертвою зловмисника стала 92-річна жінка. В неї чоловік вкрав цінні монети та пенсію за останній місяць: гроші жінка тільки-но отримала, і поклала їх на тумбочку. Там їх помітив зловмисник.

Затримати крадія вдалось завдяки вуличним камерам спостереження, оперативники встановили його машину. Затриманому вже оголосили підозру, йому загрожує 6 років за гратами.

«Уже можна говорити про низку епізодів, де сума викраденого становить близько пів мільйона гривень», - заявив керівник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба.

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