Шахрай видурив в українців понад 800 тисяч грн: як він це зробив

Зловмисник видавав себе за банківського працівника.

На Львівщині поліція викрила і затримала шахрая, який заволодів коштами з банківських карток українців на загальну суму понад 867 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Слідчі встановили, що фігурант причетний щонайменше до 12 фактів шахрайства.

33-річний зловмисник видавав себе за банківського працівника, обманним шляхом отримував конфіденційну інформацію, після чого знімав кошти з рахунків потерпілих.

Поліцейські Львівщини дали поради власникам банківських карток, як не потрапити в пастку злочинців:

не розмовляйте з невідомими абонентами, особливо, якщо вони просять надати або підтвердити конфіденційні дані;

не повідомляйте стороннім особам жодної фінансової інформації про себе та членів своєї родини;

нікому не розголошуйте пін-код вашої картки та одноразові паролі;

всі операції щодо безпеки вашої картки проводьте безпосередньо у відділенні банку або за допомогою гарячої ліній чи додатку онлайн-банкінгу;

будьте уважні до номерів – шахраї можуть телефонувати з підроблених контактів, схожих на банківські;

не встановлюйте підозрілі програми – вони можуть дати шахраям доступ до ваших фінансів;

не панікуйте! Мета злочинців – змусити вас ухвалити швидке рішення. Не дайте себе ошукати!

Нагадаємо, раніше жителька Коломийського району Івано-Франківської області хотіла заробити в Інтернеті, натомість втратила майже 83 тис. грн.

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