Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шахрай видурив в українців понад 800 тисяч грн: як він це зробив

Шахрай видурив в українців понад 800 тисяч грн: як він це зробив

Банківська карточка / Фото: pixabay.com

Зловмисник видавав себе за банківського працівника.

На Львівщині поліція викрила і затримала шахрая, який заволодів коштами з банківських карток українців на загальну суму понад 867 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Слідчі встановили, що фігурант причетний щонайменше до 12 фактів шахрайства.

33-річний зловмисник видавав себе за банківського працівника, обманним шляхом отримував конфіденційну інформацію, після чого знімав кошти з рахунків потерпілих.

Поліцейські Львівщини дали поради власникам банківських карток, як не потрапити в пастку злочинців:

  • не розмовляйте з невідомими абонентами, особливо, якщо вони просять надати або підтвердити конфіденційні дані;
  • не повідомляйте стороннім особам жодної фінансової інформації про себе та членів своєї родини;
  • нікому не розголошуйте пін-код вашої картки та одноразові паролі;
  • всі операції щодо безпеки вашої картки проводьте безпосередньо у відділенні банку або за допомогою гарячої ліній чи додатку онлайн-банкінгу;
  • будьте уважні до номерів – шахраї можуть телефонувати з підроблених контактів, схожих на банківські;
  • не встановлюйте підозрілі програми – вони можуть дати шахраям доступ до ваших фінансів;
  • не панікуйте! Мета злочинців – змусити вас ухвалити швидке рішення. Не дайте себе ошукати!

Нагадаємо, раніше жителька Коломийського району Івано-Франківської області хотіла заробити в Інтернеті, натомість втратила майже 83 тис. грн.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація