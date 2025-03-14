Шахрай видурив в українців понад 800 тисяч грн: як він це зробив

Зловмисник видавав себе за банківського працівника.
На Львівщині поліція викрила і затримала шахрая, який заволодів коштами з банківських карток українців на загальну суму понад 867 тисяч гривень.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
Слідчі встановили, що фігурант причетний щонайменше до 12 фактів шахрайства.
33-річний зловмисник видавав себе за банківського працівника, обманним шляхом отримував конфіденційну інформацію, після чого знімав кошти з рахунків потерпілих.
Поліцейські Львівщини дали поради власникам банківських карток, як не потрапити в пастку злочинців:
- не розмовляйте з невідомими абонентами, особливо, якщо вони просять надати або підтвердити конфіденційні дані;
- не повідомляйте стороннім особам жодної фінансової інформації про себе та членів своєї родини;
- нікому не розголошуйте пін-код вашої картки та одноразові паролі;
- всі операції щодо безпеки вашої картки проводьте безпосередньо у відділенні банку або за допомогою гарячої ліній чи додатку онлайн-банкінгу;
- будьте уважні до номерів – шахраї можуть телефонувати з підроблених контактів, схожих на банківські;
- не встановлюйте підозрілі програми – вони можуть дати шахраям доступ до ваших фінансів;
- не панікуйте! Мета злочинців – змусити вас ухвалити швидке рішення. Не дайте себе ошукати!
Нагадаємо, раніше жителька Коломийського району Івано-Франківської області хотіла заробити в Інтернеті, натомість втратила майже 83 тис. грн.
Читайте також: