Шахрай викрав у матері безвісти зниклого військового майже мільйон – деталі цинічної схеми

На Дніпропетровщині зловмисник цинічно викрадав гроші з картки матері зниклого безвісти героя. Шахрай незаконно заволодів понад 870 тисяч гривень.

Про це пише поліція Дніпропетровської області.

Мати зниклого військового не мала навичок використання мобільних додатків. Тому, Наприкінці літа 2023 року, жінка звернулася до чоловіка своєї подруги про допомогу встановити та налаштувати інтернет-банкінг у своєму телефоні.

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Чоловік не відмовив, але його вразили суми грошових надходжень за зниклого безвісти й він вирішив таємно вчинити злочин. Щоб не привертати увагу, зловмисник вигадував різні приводи скористатися телефоном згорьованої матері військового. Маючи логін та пароль, крадій щоразу перераховував від 5 до 40 тисяч гривень на свої рахунки. Слідчі встановили 41 факт таємного викрадення коштів з картки потерпілої, які злодій вчинив протягом року.

16 січня під час проведення обшуку за місцем мешкання фігуранта, поліцейські виявили гроші і банківські картки. За вкрадені гроші чоловік купляв мобільні телефони, ноутбук, золоті прикраси та меблі. На вилучені речові докази наклали арешт.

Зловмисникові загрожує максимальне покарання - позбавлення волі до 8 років. Досудове розслідування триває.

Поліція закликає громадян не повідомляти стороннім конфіденційну інформацію – дані картки, а саме її номер, термін дії, CVV2-код, логін та паролі до онлайн-банкінгу, а також паролі, що надходять в SMS-повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Дніпрі стався просто жахливий випадок цинізму і шахрайства. У моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військовових та через онлайн-банкінг списували гроші.

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