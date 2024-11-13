Шахрай виманив у волинян 70 тисяч, обіцяючи відпочинок на озерах

Фігуранта неодноразово судили за шахрайство до цього

Роменські поліцейські викрили шахрая-рецидивіста, який налагодив незаконну схему заробітку через соціальні мережі.

Деталі повідомили у поліції Сумської області.

35-річний житель Полтавської області, раніше неодноразово судимий за шахрайства, створив фейкову сторінку в одній з соцмереж, де розмістив оголошення про відпочинок на Шацьких озерах.

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Потенційних відпочивальників, які звертались до афериста, він переконував у необхідності здійснити передплату, а іноді й повну оплату вартості поїздки. За даними слідства, від шахрайських дій чоловіка постраждало сім жителів Роменщини, які втратили більше ніж 70 000 гривень.

Наразі у рамках кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), слідчі Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури повідомили підозрюваному про звинувачення за кожним фактом. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, що у Молдові судді відпускають шахраїв, які ошукали українських військових на 46 млн грн. Фігуранти ошукували українських військових, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу авто та дронів для ЗСУ, яких насправді не існувало.