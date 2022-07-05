Шахрай за допомогою мобільних номерів викрав 800 тисяч гривень в українців: як працює схема

Шахрай за допомогою мобільних номерів викрав 800 тисяч гривень в українців: як працює схема

Поліція викрила шахрая, який привласнив 800 тисяч гривень українців.

Отримуючи доступ до фінансового мобільного номеру, чоловік втручався до онлайн-банкінгу громадян та привласнював гроші з їхніх рахунків.

Про це повідомили в Національній поліції.

32-річний чоловік перевипускав абонентські мобільні номери громадян та отримував доступ до їхніх фінансових номерів.

Також читайте У МВС пропонують посилити відповідальність для порушників комендантської години: що треба знати

Наразі правоохоронці встановлюють, у який спосіб фігурант отримував відомості, необхідні для перевипуску SIM-карток, зокрема найчастіші контакти, відомості про тарифний план, залишок на рахунку, модель телефону та дату активації картки. Також поліцейські встановлюють інших учасників злочинної схеми.

За попередніми даними, чоловік ошукав 40 осіб на майже 800 тисяч гривень. В оселі правопорушника провели обшук та вилучили ноутбук, мобільний телефон та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила на державній зраді помічника народного депутата України. Російський агент здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Сотні тисяч гривень за зниклого! Шахраї грають на почуттях рідних і відбирають останнє

Читайте також: