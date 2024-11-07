Донька нібито випадково травмувала дитину: на Сумщині активізувалися шахраї

За минулу добу на Сумщині жертвами аферистів стали четверо людей. У кількох випадках злочинці використовували добре відомі схеми, граючи на емоціях жертв.

Поліція Сумської області попереджає громадян про використання злочинцями шахрайських схем.

63-річну жительку Тростянця обдурила жінка, яка, представившись поліцейською, заявила, що її донька нібито випадково травмувала дитину, якій терміново потрібні гроші на лікування. Щоб "врятувати" доньку, пенсіонерка відправила аферистці майже 15 000 гривень, лише згодом зрозумівши, що стала жертвою шахрайства.

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У Конотопському районі 45-річна жінка втратила понад 10 000 гривень після того, як знайшла на «Фейсбуці» оголошення про "грошову допомогу від Президента України". Перейшовши за посиланням, вона ввела особисті дані та реквізити картки, що дозволило шахраям заволодіти її коштами.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами шахрайства (ст. 190 ККУ) і наголошує на необхідності обережності.

"Шановні громадяни! Будьте уважні та обережні під час отримання неперевіреної інформації. Пам’ятайте, якщо в ній фігурує слово «гроші», скоріше за все з вами спілкуються шахраї, які вже поставили собі за мету заволодіти вашими фінансами", – наголошують поліцейські.

Нагадаємо, що на Прикарпатті шахраї представились працівниками банку та ошукали жінку на значну суму. 52-річна жителька Долини втратила майже 19 000 гривень.