Шахраї на OLX ошукали людей на майже 120 тисяч грн – яку схему придумали

На Одещині правоохоронці викрили групу зловмисників, які організували схему для заволодіння коштами людей під приводом покупок на онлайн-майданчику оголошень OLX.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Наразі про підозру повідомлено трьом громадянам України за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані розробили схему для заволодіння коштами людей під приводом покупок на онлайн-майданчику оголошень OLX. Це робилося шляхом створення фішингового посилання під час оформлення доставки. Наразі правоохоронці вже встановили чотирьох громадян, яким спричинено збитки на понад 119 тисяч гривень. Встановлюються інші постраждалі особи, кількість яких попередньо сягає близько 50.

"Як тільки покупець зацікавився товаром, шахраї пропонували йому безпечний спосіб покупки та скидали посилання, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн сайту "OLX доставки". При переході за цим посиланням і заповнення необхідних полів із зазначенням реквізитів своїх платіжних карток, зловмисники отримували дані, які вводили до застосунку Google Pay, створювали віртуальні рахунки потерпілих та знімали гроші", - розповіли у пресслужбі.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Як розповіли у Нацполіції Одеської області, організував шахрайську схему раніше судимий за майнові злочини чоловік, який тимчасово проживає в Одесі. Разом зі своєю співмешканкою та спільним знайомим, вони створили сайт-двійник популярного онлайн-сервісу з продажу товарів.

Нагадаємо, жителька Хмельниччини втратила майже 49 тисяч грн, повіривши телефонним шахраям.

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