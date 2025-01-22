Шахраї обікрали жінку на 400 000 гривень: подробиці схеми

55-річна жителька Тернопільського району втратила 400 000 гривень через шахрайський дзвінок. Поліція розпочала розслідування, закликаючи громадян бути обережними та не надавати свої дані незнайомцям.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

"Вона розповіла, що до неї зателефонував невідомий, який представився працівником фінансової установи та повідомив про нібито технічний збій у системі. Співрозмовник запевнив, що для уникнення проблем із картковим рахунком необхідно терміново змінити пароль для доступу до банківських послуг", - йдеться в повідомленні.

Довіряючи співрозмовнику, жінка передала код підтвердження та втратила свої заощадження.

"Правоохоронці закликають жителів області бути обережними та уважними до подібних дзвінків. Ні в якому разі не надавайте персональну інформацію, паролі чи коди підтвердження стороннім особам, навіть якщо вони представляються співробітниками банку чи інших організацій. Пам’ятайте, справжні працівники фінансових установ ніколи не просять клієнтів передавати конфіденційну інформацію через телефон", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, водіїв попередили про три схеми обману під час аварій з пішоходами.

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