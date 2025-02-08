Шахраї ошукали мешканців Сумщини на 140 тисяч гривень: подробиці схем

На Сумщині двоє чоловіків стали жертвами шахрайських схем, втративши майже 140 тисяч гривень.

Про це повідомила поліція Сумської області.

Чоловік повідомив, що під виглядом покупки акаунту до комп’ютерної гри незнайомець заволодів його грошима. Псевдопокупець повідомив, що він нібито вже здійснив покупку, але тепер відмовляється від неї.

"За словами псевдопокупця, необхідно повернути назад надіслану суму шляхом здійснення переказу своїх грошей, оскільки банк заблокував повернення. Кошти, які, нібито, були заблоковані, повинні були згодом надійти на рахунок продавця, але цього не сталося", - йдеться в повідомленні.

В другому випадку, мешканець Путивля став жертвою шахраїв, які представились працівниками "Приватбанку".

"Під приводом необхідності оновлення банківського додатку зловмисники шахрайським шляхом заволоділи грошима з банківської картки заявника, які він, діючи за вказівками свого співрозмовника, перерахував на вказану йому банківську картку", - йдеться в повідомленні.

Поліція вже відкрила кримінальні провадження за статтею "Шахрайство" Кримінального кодексу України. Тривають перевірки.

Нагадаємо, 55-річна жителька Тернопільського району втратила 400 000 гривень через шахрайський дзвінок.

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