Шахраї розсилають фейкові листи-прохання "про допомогу ЗСУ" від імені голови Одеської ОВА

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що від його імені шахраї розсилають фейкові листи з закликом перераховувати гроші нібито на потреби української армії.
Так, у шахрайських повідомленнях йдеться про нібито програму гуманітарної допомоги ЗСУ.
Про це голова Одещини написав у Мережі 12 серпня.
"В особисті повідомлення багатьом керівникам підприємств, приватним особам та на електронну адресу компаній і організацій вкотре надходить фейковий лист-звернення нібито від ОВА за моїм підписом із проханням взяти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ. Офіційно заявляю, що цей документ – фейк!" – йдеться в заяві Марченка.
Посадовець наголосив, що ні він, ні Одеська ОВА "не беруть участі в жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сумський та Полтавській областях активізувалися шахраї, які від імені місцевої влади по-телефону та в листах випрошують гроші нібито на гуманітарну допомогу та допомогу ЗСУ.
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