Шахраї розсилають листи від імені суду: як уберегтися від аферистів

Аферисти маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.
У МВС розповіли про нову схему шахраїв, які наживаються на довірливих громадянах.
На поштові скриньки користувачів зловмисники розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про "постанову про стягнення коштів".
Як діють зловмисники?
- Маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.
- Розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма.
- Отримують віддалений доступ до пристрою.
Як захиститися від дій шахраїв?
- Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.
- Не відкривайте вкладення у підозрілих листах.
- Проігноруйте та видаліть такий лист.
Раніше повідомлялося, що на Кіровогращині шахрай видурив 1 млн гривень у матері героя, який загинув на війні.
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