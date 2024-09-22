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Шахраї розсилають листи від імені суду: як уберегтися від аферистів

Шахраї розсилають листи від імені суду: як уберегтися від аферистів

Фото: Getty Images

Аферисти маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.

У МВС розповіли про нову схему шахраїв, які наживаються на довірливих громадянах.

На поштові скриньки користувачів зловмисники розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про "постанову про стягнення коштів".

Як діють зловмисники?

  • Маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.
  • Розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма.
  • Отримують віддалений доступ до пристрою.
© МВС
Фото: МВС

Як захиститися від дій шахраїв?

  • Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.
  • Не відкривайте вкладення у підозрілих листах.
  • Проігноруйте та видаліть такий лист.

Раніше повідомлялося, що на Кіровогращині шахрай видурив 1 млн гривень у матері героя, який загинув на війні.

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