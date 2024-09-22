Шахраї розсилають листи від імені суду: як уберегтися від аферистів

Аферисти маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.

У МВС розповіли про нову схему шахраїв, які наживаються на довірливих громадянах.

На поштові скриньки користувачів зловмисники розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про "постанову про стягнення коштів".

Як діють зловмисники?

Маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.

Розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма.

Отримують віддалений доступ до пристрою.

Фото: МВС

Як захиститися від дій шахраїв?

Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.

Не відкривайте вкладення у підозрілих листах.

Проігноруйте та видаліть такий лист.

Раніше повідомлялося, що на Кіровогращині шахрай видурив 1 млн гривень у матері героя, який загинув на війні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.