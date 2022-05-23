Шахраї розсилають повідомлення про фейкові виплати допомоги від держави: схема

Шахраї вигадали нову схему ошуканства українців під час війни.

Вони почали розсилати українцям фейкові повідомлення, у яких йдеться про нібито виплати допомоги від держави. Проте, задля того, аби її отримати, треба пройти термінову "перевірку карток".

Про нову схему шахрайства попередив "Приватбанк".

"У соцмережах розповсюджують фейкове повідомлення про термінову "перевірку карток" під приводом виплати допомоги від держави. У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для "перевірки" картки перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних. У жодному разі не переходьте і не даруйте шахраям персональні дані!" - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, інформацію про справжні державні виплати та порядок їх отримання потрібно перевіряти лише в офіційних джерелах.

Нагадаємо, внутрішньо переміщеним особам в Україні почали приходити СМС від WFP Ukraine щодо отримання 2 200 гривень допомоги від ООН. Багато хто не подавав заявки для отримання виплат і тому не розуміє - це новий вид шахрайства чи ні? Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про ці смс-повідомлення та фінансову допомогу.

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