Шахраї вигадали нову схему від імені "Укрпошти": текст небезпечних повідомлень

Центр протидії дезінформації закликає громадян бути пильними та не потрапляти на гачок шахраїв, які активізували нову схему обману від імені "Укрпошти".

У мережі активізувалася шахрайська схема від імені "Укрпошти".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На телефон людини приходить повідомлення про посилку, але потрібно підтвердити адресу доставки, перейшовши за невідомим посиланням. Воно може бути небезпечним.

Шахрайські повідомлення від імені "Укрпошти" / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Центр закликає не переходити за сумнівними посиланнями, блокувати адресу відправника, а у разі виникнення питань – звертатися на гарячу лінію "Укрпошти".

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили групу зловмисників, які організували схему для заволодіння коштами людей під приводом купівлі на онлайн-майданчику оголошень OLX.

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