Шахраї вигадали нову зухвалу схему брехні: в МВС застерегли та розповіли деталі

Маніпулюють вони тим, що просять громадян підписати петицію, якої не існує.
Шахраї вигадали нову схему, завдяки якій намагаються вкрасти акаунти користувачів в месенджері WhatsApp. Зловмисники просять “підписати петицію”.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як зазначається, шахраї розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунт у WhatsApp. Для цього вони надсилають фішингове посилання та “підписати петицію”. Маніпулюють вони тим, що зібрати голосів залишилося “зовсім небагато”.
“Як вберегти себе? Не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру. Перевіряйте отриману інформацію. Посилання на офіційний сайт “Електронні петиції” виглядає так: https://petition.president.gov.ua Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку — звертайтеся за допомогою до поліції. Бережіть себе”, - наголосили в МВС.
Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці викрили групу зловмисників, які організували схему для заволодіння коштами людей під приводом купівлі на онлайн-майданчику оголошень OLX.
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