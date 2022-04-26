Шахраї вигадали три нових схеми ошуканства українців: як працюють

Шахраї вигадали три нових схеми ошуканства українців під час війни. Вони намагаються імітувати сайти "ПриватБанку", телефонують і представляються співробітниками оператора та повідомляють нібито про державні виплати в месенджерах.

Про це 26 квітня попередив "Приватбанк".

Фейкові сайти, що схожі на сайт банку

Іноді шахраї намагаються імітувати сайт "ПриватБанку". Як відрізнити фейковий сайт від реального? "ПриватБанк" не проводить виплати на своїх сайтах, не просить заповнити опитування чи анкетування в обмін на гроші. Офіційний сайт "ПриватБанку": privatbank.ua

Дзвінки від "співробітників" мобільного оператора

Схема така: шахраї телефонують від імені співробітників мобільного оператора, повідомляють, що ворог, наприклад, підірвав вишку. Потім просять у вас код з SMS — нібито оператор намагається перепідключити клієнта до аналогової системи зв’язку.

У жодному разі не називайте коди з повідомлень та паролі до сервісів – так злочинці намагаються отримати доступ до вашої банківської картки.

"Державні" виплати у месенджерах

Ви можете побачити в месенджерах повідомлення про виплати громадянам з переліком банків та посиланнями. Не переходьте за посиланнями! Шахраї тільки того й чекають — аби поцупити ваші дані.

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Усю інформацію про виплати від держави та банків дивіться на офіціальних сайтах та сторінках соцмереж установ.

Нагадаємо, у той час як більшість українців захищають Батьківщину зі зброєю в руках, відновлюють економіку, знаходяться і такі, які намагаються нажитися на війні. Які схеми найчастіше використовують аферисти та як від них уберегтися розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нові схеми: як не стати жертвою шахраїв під час війни

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