Шахраї виманили у матері загиблого військового 3 млн грн: як діяла схема

За попередніми даними, фігуранти встигли скоїти близько 500 епізодів шахрайства по всій Україні.

Шахраї виманили у 58-річної жительки Одеської області 3 млн грн, які вона отримала як державну компенсацію за загиблого сина-військового.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці викрили і повідомили про підозру трьом учасникам злочинної групи, які ошукували українців, прикидаючись працівниками банків.

Зловмисники отримували персональні дані громадян та телефонували їм, представляючись працівниками служби безпеки банку. Фігуранти переконували людей, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламано, і пропонували тимчасово переказати гроші на "безпечні рахунки".

Під виглядом допомоги шахраї надавали своїм жертвам інструкції та вказівки, і в результаті отримували повний доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього зловмисники переказували гроші на сторонніх осіб, так званих "дропів", та переводили їх в готівку.

Для приховування своїх злочинів фігуранти використовували SIP-телефонію, яка дозволяла підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. Через це потерпілі вважали, що їм справді телефонують зі служби безпеки банку.

Однією із жертв шахраїв стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за загиблого сина-військового. Зловмисники переконали жінку, що її гроші в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні рахунки.

Правоохоронці затримали фігурантів на території Полтавської області. Їм інкриміновано шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі затримані перебувають під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення інших учасників шахрайської схеми, усіх потерпілих та завданих збитків. За попередніми даними, фігуранти встигли скоїти близько 500 епізодів шахрайства по всій Україні.

До слова, раніше у Дніпропетровській області шахрай викрав у матері безвісти зниклого військового майже мільйон гривень.