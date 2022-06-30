Шахраї з Дніпра телефонують від імені Віталія Кіма та просять про допомогу (відео)

Шахраї з Дніпра телефонують від імені Віталія Кіма та просять про допомогу (відео)

Кім передав "привіт офісникам" із Дніпра і закликав "займатися росіянами", а не обманювати українців.

Шахраї телефонують українцям від імені голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та просять про допомогу. Правоохоронці встановили, що дзвінки надходять з Дніпра.

Про це Кім розповів у себе в Telegram.

"Передаю "привіт" офісникам із Дніпра. Займайтеся росіянами, забирайте в них гроші, не чіпайте наших", - сказав він.

Кім підкреслив, що на Миколаївщині справляються самостійно та допомоги не потребують. Є підприємства, які допомагають добровільно.

Нагадаємо, у Києві вже колишній правоохоронець продавав інформацію із закритих систем та реєстрів МВС через Telegram. За свої послуги чоловік просив винагороду у криптовалюті в сумі еквівалентній 60-80 доларам.

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