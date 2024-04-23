Шахраї з Одеси виманили в чехів мільйони гривень: як діяла схема і чим це закінчилось

Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, який був націлений на громадян Чехії.

Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра. Як виконавців він залучив двох громадян України та шістьох громадян Чехії, оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації.

Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі / Фото: Національна поліція України

Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. Під час розмови вони вмовляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на свої рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень.

Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували у криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.

Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі / Фото: Національна поліція України

Кіберполіцейські встановили місцезнаходження й особи злочинців. Правоохронці провели 23 обшуки, в результаті яких затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором.

Під час обшуку вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та більше ста тисяч доларів у різній валюті.

Слідчі Нацполіції оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора, до суду скеровані клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадиції в Чехію.

Зазначимо, що оперативно припинити таку злочинну діяльність допомогла JIT—угода про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими правоохоронцями і реалізована під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Це вже другий випадок успішного розслідування протиправної діяльності call-центрів в рамках цієї угоди. У вересні 2023 року Національна поліція України екстрадувала шістьох шахраїв представникам правоохоронних органів Чехії — наразі вони перебувають під вартою.

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