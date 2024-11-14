Шахраї застосовують нові схеми для виманювання коштів у родин полонених та зниклих безвісти

Родинам обіцяють включення в список на обмін, вимагаючи значні суми за "допомогу".

Шахраї звертаються у приватних повідомленнях родинам полонених та зниклих безвісти, пропонуючи фальшиві документи, нібито витяги з баз даних офіційних органів.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У повідомленнях родинам пропонують звертатися до шахраїв для включення прізвища полоненого в список на подальший обмін. Після "позитивного відгуку" аферисти надсилають "офіційний рахунок" для сплати значної суми за "допомогу". Для підкріплення своєї брехні вони наводять лінки на сайти реальних організацій, до яких не мають жодного стосунку.

Це чергова шахрайська схема, яка націлена на довіру та емоції родичів. У відомстві нагадали, що питання звільнення військовополонених в Україні вирішує лише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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"Закликаємо ретельно дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише інформації, розміщеній на офіційних сторінках державних інституцій. Про випадки спроб впливу з боку шахраїв негайно повідомляйте правоохоронні органи", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, мешканці Сумщини стали жертвами банківських аферистів: поліція застерегла українців.

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