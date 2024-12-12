Шахрайку, яка вимагала 1 млн у дружини полоненого бійця, затримано: якою була злочинна схема (фото)

Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті та затримала шахрайку, яка вимагала 1 млн грн у дружини полоненого захисника Азовсталі та обіцяла його обмін.

Про це стало відомо із заяви СБУ.

"За результатами комплексних заходів Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало на Київщині зловмисницю, яка "заробляла" на родичах оборонців Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових Фото: СБУ

Шахрайка обіцяла допомогти із поверненням українських захисників додому і для нібито прискорення процесу вимагала гроші.

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових Фото: СБУ

"Задокументовано факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини захисника Азовсталі, який перебуває у полоні "рашистів", - сказано у повідомленні.

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових Фото: СБУ

Що відомо про шахрайську схему

Під час спілкування із жінкою фігурантка розповідала про начебто особисті зв’язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українського воїна.

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових Фото: СБУ

При цьому злочинниця маніпулювала тяжким психоемоційним станом потерпілої і погрожувала їй поганими наслідками для полоненого у разі не одержання грошей.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у її власному помешканні, коли вона одержала новий переказ коштів від потерпілої. У затриманої вилучено мобільний телефон і банківські картки із доказами її злочинів.

Нагадаємо, стало відомо, що інстаграм-ворожка видурила у жительки Вінниці понад 450 тис. грн. Потерпіла віддала гроші за "зняття порчі".

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