Шахрайська схема з залізничними квитками: УЗ попередила про наслідки для покупців

"Укрзалізниця" виявила, що під час купівлі квитків на популярні рейси спекулянти пробують обійти ідентифікацію покупця через застосунок "Дія". Таким чином покупці стають співучасниками шахрайської схеми.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський.

Він додав, що останніми тижнями співробітники "Укрзалізниці" провели "контрольні закупки" та зафіксували кілька подібних випадків.

До того ж напередодні голова наглядової ради НАУ Петро Чернишов розповів, що йому довелося скористатися послугами "контакту, який швидко дістане будь-який залізничний квиток". Така купівля квитка до Польщі через треті руки обійшлася Чернишову у "2,5 ціни". Він зазначив, що йому довелося шукати альтернативні варіанти, адже у продажу квитків "як це часто буває" не було.

Перцовський закликав клієнтів "Укрзалізниці" не вестися на пропозиції шахраїв та не передавати їм свої дані для авторизації.

"Ті, хто віддають інформацію зі своєї "Дії" в обмін на обіцянки квитка чи грошову винагороду – як мінімум знайте, що ваш власний обліковий запис буде заблоковано і ви вже чесно квиток не зможете купувати. Ніколи. Маємо кілька звернень із "крокодилячими сльозами" з цього приводу, але це не допоможе", – попередив він.

Перцовський також нагадав, що за ініціативою "Укрзалізниці" розпочато кілька кримінальних проваджень щодо ознак кібершахрайств із квитками.

"Очікуйте також і на зустріч з правоохоронцями, адже ви берете участь у шахрайській схемі такими діями", – наголосив він.

За словами керівник пасажирського напряму УЗ, компанія найближчим часом впровадить "декілька технічних доопрацювань", які мають унеможливити основні вразливості під час ідентифікації.

"Ми розуміємо, що спекулянти не хочуть втрачати дохід і щось постійно вигадують. Але ми не зупинимось, поки це не відправимо остаточно в минуле… Це для нас не питання грошей (їх в будь-якому випадку компанія отримує за квитки), а питання репутації й в ньому компромісів не буде", – наголосив Олександр Перцовський.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських квитків. АТ "Укрзалізниця" створює модель, яка буде основою зміни тарифів на пасажирські перевезення. Вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів та часу доби.

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