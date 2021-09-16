Шахрайство на десятки мільйонів: у Сумській області викрили два кол-центри банківських аферистів

Шахраї телефонували людям і видавали себе за співробітників банків.
СБУ лікувідувала на Сумщині два кол-центри банківських аферистів, що знімали кошти з карток довірливих українців.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, до схеми були залучені щонайменше 70 осіб.
Шахраї придбали бази даних банківських установ, телефонували їхнім клієнтам, видавали себе за співробітників банків. Входили в довіру та добували особисті дані. Після чого отримували доступ до онлайн-банкінгу людей і цупили їхні гроші.
Точну суму доходів ділків правоохоронці ще встановлюють. Але, кажуть, йдеться про щонайменше десятки мільйонів гривень.
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