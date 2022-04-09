5 лютого 2021 року у Німеччині висувають звинувачення 95-річній екссекретарці нацистського табору / Pexels

Шахрайство під виглядом збору коштів для постраждалих військовослужбовців ЗСУ: підозрюють мешканку Київщини

Шахрайство під виглядом збору коштів для постраждалих військовослужбовців ЗСУ: підозрюють мешканку Київщини

Отримані під виглядом благодійної допомоги кошти мешканка Обухова мала намір витратити на покриття кредиту.

На Київщині викрито шахрайство під виглядом збору коштів для постраждалих військовослужбовців ЗСУ. Прокуратура підозрює мешканку Обухова.

Жінці повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 1 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що мешканка Обухова розмістила у соціальній мережі Facebook оголошення про збір коштів на протез для жінки-військовослужбовиці ЗСУ, яка нібито втратила ногу у боях за Маріуполь.

Підозрювана використала в оголошенні фото сторонньої особи, яка знаходиться за межами України і проходить службу у складі Місії ООН. Вказала власні анкетні дані та номер своєї банківської картки.

Отримані під виглядом благодійної допомоги кошти шахрайка мала намір витратити на покриття перед банком заборгованості за кредитом.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, електромонтерам ДТЕК вже вдалося відновити електропостачання в 28 населених пунктах Київської області. Енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 23 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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