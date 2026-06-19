Шакал дістався Чорнобиля: чого очікувати від появи хижака, який активно освоює Україну

Шакал / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили шакала звичайного, або золотистого. Хоча цей хижак поки залишається тут рідкісним видом, фахівці зазначають, що він уже заселив практично всю територію України та продовжує розширювати ареал.

Про це повідомили на сайті заповідника.

У червні 2026 року на автошляху між Чорнобилем та Прип’яттю знайшли шакала, який загинув унаслідок наїзду автомобіля. До цього присутність хижака в зоні підтверджували сліди, візуальні спостереження та записи фотопасток. Водночас якість знімків не дозволяла точно визначити вид, тому знахідка стала ще одним підтвердженням присутності хижака на цій території.

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Шакал / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чисельність шакалів у заповіднику наразі невелика, тому вони поки не мають суттєвого впливу на місцеві екосистеми. Найбільше цих тварин сьогодні мешкає на півдні України, зокрема в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Фахівці пояснюють, що розселення шакала є частиною ширшого процесу збільшення чисельності хижих ссавців у Європі. Водночас причини, через які вид тривалий час не заселяв Полісся, залишаються незрозумілими.

«Шакал займає екологічну нішу між вовком та лисицею. Присутність цієї тварини в Чорнобильському заповіднику може дещо зменшити чисельність лисиці й уссурійського єнота (єнотоподібного пса). ЇЇ поява, без сумніву, змінить ситуацію. Проте це некатастрофічно. Як відомо, лисиця й уссурійський єнот є основними переносниками сказу», — зазначили в заповіднику.

Золотистий шакал більший за лисицю, але менший за вовка, важить близько 15 кілограмів і має сірувато-руде забарвлення. Тварина веде переважно нічний спосіб життя, уникає людей і не становить небезпеки для людини. Загрозу можуть нести лише особини, заражені сказом.

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«Здоровий шакал боїться людей та панічно реагує на зустрічі з нами. Небезпеку можуть становити лише особини, хворі на сказ. У такому стані вони втрачають страх і можуть поводитися дещо агресивно», — додали в Чорнобильському заповіднику.

Сліди шакала / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Фахівці додають, що інформації про особливості перебування шакалів у Чорнобильському заповіднику поки недостатньо. Водночас припускають, що основу їхнього раціону можуть становити падло, залишене вовками, мишоподібні гризуни, птахи, сарни та молоді олені.

Нагадаємо, раніше науковці проаналізували дані фотопасток у Чорнобилі та виявили, що олені, лосі й лисиці кардинально змінили свій спосіб життя під час окупації 2022 року.

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