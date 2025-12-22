ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
910
Час на прочитання
1 хв

"Шахед" атакував поїзд під Коростенем: є постраждалі (фото)

Травмовано чотирьох людей, зокрема машиніста й помічника.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дрон пошкодив поїзд у Житомирській області

Дрон пошкодив поїзд у Житомирській області / © ДСНС

Неподалік Коростеня на Житомирщині з рейок зійшов вантажний поїзд через атаку дрона «Shahed». Постраждали четверо працівників «Укрзалізниці».

Про це повідомили у ДСНС.

«Унаслідок російської атаки БпЛА на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждали четверо працівників „Укрзалізниці“, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам «швидкої».

На місці інциденту / © ДСНС

На місці інциденту / © ДСНС

Наразі всі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи. На місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб, «Укрзалізниці» та волонтери Українського Червоного Хреста.

Нагадаємо, неподалік Коростеня із рейок зійшов вантажний поїзд. У перевізника пізніше повідомили, що за попередньою інформацією, вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації, ймовірно БпЛА типу «Shahed».

Поїзд атакували дроном / © ДСНС

Поїзд атакували дроном / © ДСНС

«Укрзалізниця» попереджає, що через інцидент із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 (його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об’їзним маршрутом). Також буде змінюватися рух для інших поїздів, їх вже перенаправляють через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від трьох годин.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 22 грудня росіяни запустили по Україні 86 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Українська ППО знешкодила 58 дронів на півночі, півдні та сході країни. 26 БпЛА влучили у 12 місцях, ще в одному — впали уламки.

/ © ДСНС

© ДСНС

Дата публікації
Кількість переглядів
910
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie