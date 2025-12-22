"Шахед" атакував поїзд під Коростенем: є постраждалі (фото)

Дрон пошкодив поїзд у Житомирській області / © ДСНС

Реклама

Неподалік Коростеня на Житомирщині з рейок зійшов вантажний поїзд через атаку дрона «Shahed». Постраждали четверо працівників «Укрзалізниці».

Про це повідомили у ДСНС.

«Унаслідок російської атаки БпЛА на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждали четверо працівників „Укрзалізниці“, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам «швидкої».

На місці інциденту / © ДСНС

Наразі всі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи. На місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб, «Укрзалізниці» та волонтери Українського Червоного Хреста.

Нагадаємо, неподалік Коростеня із рейок зійшов вантажний поїзд. У перевізника пізніше повідомили, що за попередньою інформацією, вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації, ймовірно БпЛА типу «Shahed».

Поїзд атакували дроном / © ДСНС

«Укрзалізниця» попереджає, що через інцидент із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 (його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об’їзним маршрутом). Також буде змінюватися рух для інших поїздів, їх вже перенаправляють через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від трьох годин.

Реклама

За даними Повітряних сил, у ніч проти 22 грудня росіяни запустили по Україні 86 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Українська ППО знешкодила 58 дронів на півночі, півдні та сході країни. 26 БпЛА влучили у 12 місцях, ще в одному — впали уламки.