"Шахед" може з'явитись нізвідки: Флеш розповів про новий винахід росіян

Сергій Бескрестнов / © Associated Press

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Російські ударні безпілотники типу Shahed можуть наближатися до цілей майже без звуку не завдяки додатковому електродвигуну, а через вимкнення основного реактивного двигуна на завершальному етапі польоту.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

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«У групах ЗСУ в Signal поширюється інформація про додатковий електричний двигун на „Шахеді“ для польоту без звуку. Такого двигуна немає, а ось що є — це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом», — написав він.

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Флеш також зазначив, що реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тиші.

За його слів, останнім часом фіксують спроби наближення до цілі на надзвичайно низьких висотах там, де на шляху «Шахеда» немає перешкод. Це роблять для того, щоб їх не бачили українські РЛС.

Раніше повідомлялося, що Росія стала атакувати Україну залпами, запускаючи одночасно по кілька десятків дронів і ракети в одну ціль. Крім того, ворог почав запускати «Шахеди» вдень.

Крім того, російські військові почали оснащувати дешеві дрони-приманки типу «Гербера» небезпечними шрапнельними бойовими частинами, що становить смертельну загрозу як для військових, так і для цивільних.

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