"Шахеди" атакували Харків: є постраждалі, момент "прильоту" зняли на відео
У Харкові російський дрон влучив у історичну будівлю в центрі, де розташований навчальний заклад. Є пошкодження.
Російські дрони «Шахед» атакували Харків уранці 16 вересня. Під ударом опинився Слобідський район міста, де наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
У коментарі «Суспільному» міський голова повідомив, що російський дрон влучив по цінній історичній забудові в центрі Харкова, де розташований навчальний заклад. Минулося без загиблих, але четверо людей постраждали і звернулися по допомогу до медиків
«Зараз працюють пожежники, адже виникла велика пожежа на даху. Вдалося локалізувати цю пожежу. Поруч розташований ринок, де дуже багато людей перебували», — додав Терехов.
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив журналістам, що частину «Шахедів», які заходили на місто, було збито. За словами Синєгубова, один дрон влучив у адміністративну будівлю одного з навчальних закладів. Там зруйновано дах і одне перекриття.
Постраждали люди, які були на вулиці. Їхній стан оцінюється як легкий.
Харківська обласна прокуратура опублікувала відео з моментом удару ворожого дрона по Слобідському району міста.
До слова, у ніч проти 16 вересня російські війська атакували Київську область безпілотниками. У Фастівському районі зафіксовано пошкодження: чотири приватні будинки, склад, 14 вантажних і 9 легкових авто. На щастя, минулося без постраждалих та влучань в об’єкти критичної інфраструктури.
Цієї ж ночі ворог атакував Суми дронами: було влучання у склад, виникла пожежа. Через ще одне влучання частина міста опинилася без світла та води.