"Шахеди" атакували Харків: є постраждалі, момент "прильоту" зняли на відео

Момент удару «Шахедом» по будівлі в Харкові 16 вересня / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Російські дрони «Шахед» атакували Харків уранці 16 вересня. Під ударом опинився Слобідський район міста, де наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У коментарі «Суспільному» міський голова повідомив, що російський дрон влучив по цінній історичній забудові в центрі Харкова, де розташований навчальний заклад. Минулося без загиблих, але четверо людей постраждали і звернулися по допомогу до медиків

«Зараз працюють пожежники, адже виникла велика пожежа на даху. Вдалося локалізувати цю пожежу. Поруч розташований ринок, де дуже багато людей перебували», — додав Терехов.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив журналістам, що частину «Шахедів», які заходили на місто, було збито. За словами Синєгубова, один дрон влучив у адміністративну будівлю одного з навчальних закладів. Там зруйновано дах і одне перекриття.

Постраждали люди, які були на вулиці. Їхній стан оцінюється як легкий.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео з моментом удару ворожого дрона по Слобідському району міста.

Удар «Шахедом» по Харкову потрапив на відео

До слова, у ніч проти 16 вересня російські війська атакували Київську область безпілотниками. У Фастівському районі зафіксовано пошкодження: чотири приватні будинки, склад, 14 вантажних і 9 легкових авто. На щастя, минулося без постраждалих та влучань в об’єкти критичної інфраструктури.

Цієї ж ночі ворог атакував Суми дронами: було влучання у склад, виникла пожежа. Через ще одне влучання частина міста опинилася без світла та води.