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"Шахеди" атакували Хмельниччину — перші деталі
Унаслідок падіння уламків безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.
У Хмельницькій області зрання лунали вибухи — ППО збивала ворожі ударні дрони.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.
«В області працюють сили ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Інформація про загиблих та травмованих не надходила», — уточнив він.
Зазначимо, що сигнал повітряної тривоги у регіоні лунав і в ночі. Тоді теж було чути звуки вибухів.
Обстріли України — що відомо
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Крім цього, внаслідок російської атаки на Рівненщину зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі.
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