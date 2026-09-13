ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

"Шахеди" атакували Хмельниччину — перші деталі

Унаслідок падіння уламків безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У регіоні було неспокійно

У регіоні було неспокійно / © Getty Images

У Хмельницькій області зрання лунали вибухи — ППО збивала ворожі ударні дрони.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

«В області працюють сили ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Інформація про загиблих та травмованих не надходила», — уточнив він.

Зазначимо, що сигнал повітряної тривоги у регіоні лунав і в ночі. Тоді теж було чути звуки вибухів.

Обстріли України — що відомо

Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаєва.

Крім цього, внаслідок російської атаки на Рівненщину зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі.

Уночі завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie