У регіоні було неспокійно / © Getty Images

Реклама

У Хмельницькій області зрання лунали вибухи — ППО збивала ворожі ударні дрони.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

Реклама

«В області працюють сили ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Інформація про загиблих та травмованих не надходила», — уточнив він.

Реклама

Зазначимо, що сигнал повітряної тривоги у регіоні лунав і в ночі. Тоді теж було чути звуки вибухів.

Обстріли України — що відомо

Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаєва.

Крім цього, внаслідок російської атаки на Рівненщину зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі.

Уночі завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Реклама

Новини партнерів