"Шахеди" атакували Миколаїв: виникла пожежа

Ранкова дронова атака спричинила пожежу в багатоповерхівці Миколаєва.

Дрони "Шахед"

Дрони «Шахед» / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вранці 1 грудня атакували Миколаїв дронами «Шахед», через що у місті загорівся дах багатоповерхового будинку.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Внаслідок ранкової атаки „шахедів“ на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють», — йшлося в заяві Кіма.

Згодом він поінформував, що рятувальники загасили пожежу. Минулося без постраждалих.

До слова, у ніч проти 1 грудня російські окупанти атакували «Шахедами» Чернігів. У місті пролунали вибухи.

