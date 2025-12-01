- Дата публікації
"Шахеди" атакували Миколаїв: виникла пожежа
Ранкова дронова атака спричинила пожежу в багатоповерхівці Миколаєва.
Російські війська вранці 1 грудня атакували Миколаїв дронами «Шахед», через що у місті загорівся дах багатоповерхового будинку.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Внаслідок ранкової атаки „шахедів“ на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють», — йшлося в заяві Кіма.
Згодом він поінформував, що рятувальники загасили пожежу. Минулося без постраждалих.
До слова, у ніч проти 1 грудня російські окупанти атакували «Шахедами» Чернігів. У місті пролунали вибухи.