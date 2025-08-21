ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
583
1 хв

"Шахеди" атакували ще й село на Закарпатті: що відомо (фото)

Олена Капнік
Безпілотники.

Безпілотники.

Вночі 21 серпня росіяни атакували Закарпатську область ще й безпілотниками. На території одного з населених пунктів Хустського району впав російський дрон.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної військової адміністрації.

За попередньою інформацією, жертв немає. Пошкоджено господарське приміщення, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Голова ОВА Мирослав Білецький підтвердив, що наразі триває ліквідація наслідків атаки БпЛА в одному з сіл Хустщини. На місце події виїхали всі відповідні служби. Триває аварійна операція.

Наслідки російського удару по Хустському району. Фото: Закарпаття ІНФО.

Наслідки російського удару по Хустському району. Фото: Закарпаття ІНФО.

Наслідки російського удару по Хустському району. Фото: Закарпаття ІНФО.

Наслідки російського удару по Хустському району. Фото: Закарпаття ІНФО.

Кореспонденти ТСН повідомили, що уламки БпЛА були виявлені в селі Липовець Хустського району. Вони впали неподалік від сільських хат. Пошкоджено дахи та вікна у житлових будинках.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала крилатими ракетами Закарпаття. Окупанти завдали ударів крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині. Внаслідок удару було зруйновано складські приміщення, виникла сильна пожежа.

Місцева влада повідомила, що у підприємство влучили дві ракети. Відомо, що атаковано завод американської компанії, який спеціалізується на електроніці. Наразі відомо про 15 осіб, травмованих внаслідок обстрілу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

