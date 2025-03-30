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"Шахеди" атакували Україну: де гриміли вибухи та які регіони постраждали
ППО працювала у низці областей.
У ніч проти 30 березня 2025 року окупанти знову атакували Україну. Загарбники випустили понад 100 безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Від 20.00 29 березня противник атакував балістичною ракетою із Ростовської області та 11 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 65 «Shahed» на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
«65 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що після атаки по Дніпру 28 березня кількісь жертв зросла.