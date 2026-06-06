"Шахеди" більше не бачать цілі: яку зброю застосували ЗСУ на Запоріжжі

Російські "Шахеди"

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Військовослужбовці 422-го окремого полку безпілотних систем «Luftwaffe» ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе «Зозуля» змогли порушити роботу російських MESH-мереж, які використовуються для керування ударними безпілотниками типу «Шахед», що призвело до суттєвого зменшення кількості прицільних атак по Запорізькій області.

Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» заявив командир 422-го окремого полку безпілотних систем «Luftwaffe» Микола Колесник із позивним «Тайсон».

За його словами, українські оператори дронів завдавали ударів по мережах зв’язку, через які російські безпілотники обмінюються даними та передають відеосигнал.

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«Головне — обрізати їм цей зв’язок, який „Шахед“ ретрансляторами передає іншим. У них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом», — пояснив Колесник.

Командир наголосив, що після знищення таких вузлів зв’язку кількість ефективних атак російських дронів помітно скоротилася.

«Це реально арифметика, це зменшення, суттєве зменшення, в рази. Але це потрібно робити постійно, системно», — зазначив він.

За словами військового, на окремих ділянках українським підрозділам вдалося фактично залишити російські «Шахеди» без зв’язку.

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«Ми на певному відрізку залишили „шахеди“ без зв’язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам», — підкреслив командир.

Колесник додав, що полк планує масштабувати цей досвід та передавати напрацьовані методики іншим підрозділам Сил оборони.

Також він заявив, що завдяки застосуванню дронів класу middle-strike українські військові ефективно контролюють ситуацію в Запорізькій області та завдають ударів по цілях у глибокому тилу противника, зокрема в тимчасово окупованому Криму.

Дрон «Зозуля»: що це за зброя

«Зозуля» — український ударний дрон-камікадзе, призначений для ураження цілей у глибокому тилу противника. Безпілотник здатний нести бойову частину масою до 50 кілограмів і перебувати в повітрі до дев’яти годин. Його крейсерська швидкість становить близько 130 км/год.

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Апарат оснащений системою візуальної навігації та захистом від спуфінгу, що дозволяє розпізнавати підроблені навігаційні сигнали. «Зозуля» може виконувати завдання за складних погодних умов, зокрема під час дощу, снігу та за низьких температур.

Безпілотник має довжину близько 3,5 метра, розмах крил майже 6 метрів і злітну масу близько 150 кілограмів, що робить його одним із найпотужніших українських дронів цього класу.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури.

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