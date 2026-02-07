ТСН у соціальних мережах

"Шахеди" долетіли до Волині: влада повідомила про наслідки атаки

На Волині внаслідок російської атаки «Шахедами» пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Волинь атакували дрони

Волинь атакували дрони / © iStock

У Волинській області внаслідок російської атаки «Шахедами» було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

«Упродовж крайньої доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу „Шахед“. Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області», — написав він.

На місці обстрілу працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Постраждалих немає.

Що відомо про нічну атаку

У ніч проти 7 лютого Росія здійснила масований ракетний і дроновий удар по Україні. Головна ціль атаки — енергетика заходу України та місто Бурштин, де розташована важлива Бурштинська ТЕС. Також ракети били по Вінниці, а «Шахеди» атакували Київ і передмістя. Повітряна тривога лунала по всій Україні.

Компанія ДТЕК повідомила, що через атаку Росії за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення, зокрема у Києві та низці інших регіонів.

Після 8 ранку дрони продовжували атаку, зокрема на Львівщині атакували Ходорів біля Бурштина.

