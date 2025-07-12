"Шахеди" і ракети на заході України: усі деталі про нічний масований удар РФ

Удар по Львову / © Садовий/Facebook

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У ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Цього разу основний удар припав на захід країни.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку та її наслідки.

Львів і область

За інформацією мера Львова Андрія Садового, вибухи пролунали у кількох районах, є влучення. Пошкоджено кілька будинків (в одному є часткова руйнація під’їзду, уточнили, дитячий садок, десятки автомобілів, вибито багато вікон. Горіла покрівля нежитлової будівлі на площі близько 200 кв.

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що унаслідок ворожої атаки на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок.

Є часткове руйнування підʼїзду. Стався витік газу та води. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби.

За уточненою інформацією, на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

Луцьк

У результаті ворожого удару у Луцьку був знищений окремий приватний житловий будинок.

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Міський голова Ігор Поліщук розповів, що внаслідок атаки РФ також в окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна, сталося займання приватного автомобіля.

Станом на зараз інформації щодо загиблих немає.

Як додає «Суспільне», після численних вибухів в частині Луцька спостерігається сильне задимлення.

Буковина

У Чернівцях вночі були чутні вибухи. Про наслідки атаки влада поки не повідомила.

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«Тримаймось. Деталі згодом», — написав у соцмережах голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Кіровоградщина

Вночі на Кіровоградщині пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновані покрівлі, вибиті вікна, двері, пошкоджені паркани. Про це повідомив керівник ОВА Андрій Райкович.

Також в області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували.

За його словами, травмованих немає.

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© https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Удар по Кіровоградщині

Харків

За даними мера Ігоря Терехова, окупанти скинули на місто два КАБ і застосували вісім дронів. Удару було завдано по підприємству, яке не працює кілька років, та по об’єкту критичної інфраструктури. У кількох будинках вибито скло, пошкоджено автомобілі та міські електричні мережі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Чоловіки 55 та 33 років шпиталізовані. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Запорізька область

71-річна жінка та 58-річний чоловік загинули внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 566 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

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Удар по Запорізькій області