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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
145
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1 хв

"Шахеди" кружляють Україною: вказано напрямок руху

Стало відомо, скільки російських безпілотників загрожують українцям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Україну в ніч проти 5 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

Оновлення щодо "Шахедів":

  • Група ворожих БпЛА на Харківщині, курс південний.

  • Ворожі БпЛА на півдні та сході Сумщини, курс південно-західний.

  • Харківщина: БпЛА - курсом на Лиманівку, Лозову.

Згідно з інформацією моніторингових каналів, близько 20 БПЛА перебувають в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті.

Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вночі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.

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