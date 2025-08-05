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"Шахеди" кружляють Україною: вказано напрямок руху
Стало відомо, скільки російських безпілотників загрожують українцям.
Україну в ніч проти 5 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
Оновлення щодо "Шахедів":
Група ворожих БпЛА на Харківщині, курс південний.
Ворожі БпЛА на півдні та сході Сумщини, курс південно-західний.
Харківщина: БпЛА - курсом на Лиманівку, Лозову.
Згідно з інформацією моніторингових каналів, близько 20 БПЛА перебувають в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті.
Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вночі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.