"Шахеди" по Україні: Берлінська назвала реальні масштаби можливої атаки РФ

Ворожі «Шахеди» / © tsn.ua

Росіяни зможуть запускати по Україні за ніч півтори-дві тисячі «Шахедів», але за умови їхнього накопичення.

Таку думку висловила волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв’ю Телеграфу.

«Певні обмеження в російській військовій промисловості є. Умовно запускати 10 тисяч „Шахедів“ на добу вони не зможуть. Але чи зможуть вони одномоментно запустити півтори-дві тисячі „Шахедів“? Накопичити і потім комбіновано, з ракетами, в одну ніч запустити? Так, це абсолютно реально», — каже вона.

Водночас Берлінська деталізувала, що щоночі влаштовувати такі атаки окупанти не зможуть і назвала причину.

«Кожен день запускати 2 тисячі „Шахедів“ неможливо. Вони стільки не виготовляють. Але накопичивши дрони, запускаючи їх з ракетами, то це абсолютно реально вийти і на 2 тисячі і на 2,5 тисячі», — зазначила вона.

Волонтерка підкреслила, що РФ сама виготовляє «Шахеди», до того ж, їй активно допомагає Іран, продовжуючи постачання, а ще до допомоги росіянам підключився Китай.

«Китай поступово починає включатися на повну потужність. Дуже допомагає РФ з компонентною базою, готовими виробами, інженерами, інструкторів своїх присилає, щоб налагоджувати великі виробництва. Цілі заводи працюють на російську військову промисловість в Китаї. Але з цим можна боротися. Є перехоплювачі „Шахедів“. Це успішні, класні українські розробки», — розповіла Берлінська.

