"Шахеди" почали ухилятися: росіяни знайшли спосіб протидії дронам-перехоплювачам ЗСУ

Російські «Шахеди» обладнали китайськими датчиками для різкої зміни висоти / © iStock

Реклама

Російські ударні дрони-камікадзе тепер оснащуються спеціальними датчиками, які дозволяють їм реагувати на появу українських дронів-перехоплювачів і різко змінювати висоту, ухиляючись від ураження.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у коментарі Telegram-каналу «Труха».

Швидка адаптація

Максим Жорін відзначив високу адаптивність російських військових до нових умов на фронті, зазначивши, що вони часто адаптуються швидше, ніж українська сторона. Прикладом такої швидкої реакції є вдосконалення «Шахедів».

Реклама

За словами військового, українські бійці тільки-но виклали відеозвіт про те, як вони ефективно збивають іранські дрони за допомогою власних дронів-перехоплювачів, як за два тижні росіяни знайшли протидію.

Суть російської адаптації полягає у використанні дешевих та примітивних сенсорів.

«Китайські датчики, які фіксують поруч просто як фотофіксатор будь-який дрон, через що Шахед змінює різко висоту», — пояснив Жорін.

Захисний маневр

Жорін уточнив, що ці нові сенсори встановлюються на крилах «Шахеда» і дивляться назад. Вони виконують лише одну функцію: у разі виявлення будь-якого стороннього дрона поблизу, вони подають сигнал про миттєву і різку зміну висоти.

Реклама

Саме цей маневр стає фатальним для дронів-перехоплювачів.

«Навіть якщо йому показалось, Шахед миттєво міняє висоту, а він, як крило, може собі це дозволити, ну, чисто технічно,» — додав військовий.

На відміну від «Шахеда», який є типом «літаюче крило», звичайний дрон-перехоплювач не може так різко змінити висоту. Після такого маневру він або розіб’ється, або взагалі не зможе повторити зміну траєкторії. Таким чином, дешеве технологічне рішення росіян ефективно нівелює українську тактику збиття.

Експерт наголосив, що такий крок росіян — це не частина «окремої стратегії», а швидка і своєчасна адаптація до реалій війни. Саме тому він закликав українську сторону також навчитись швидко реагувати на зміни і не жити «вчорашнім днем».

Реклама

Нагадаємо, Росія суттєво змінила свою стратегію масованих ударів, перейшовши від майже винятково дронових обстрілів до великих, скоординованих атак із застосуванням накопичених ракет та модернізованих безпілотників. Цей новий підхід, що покладається на перевантаження української ППО, є серйозним випробуванням для систем захисту, особливо напередодні зими.