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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
137
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2 хв

"Шахеди" стають майже недосяжними для ППО: Мусієнко пояснив в чому причина

Експерт попереджає: «Шахеди» тепер літають вище й заходять з неочікуваних напрямків — ППО складніше знищувати їх.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Шахеди

Шахеди / © ТСН

Останні атаки російських дронів-камікадзе типу «Шахед» свідчать про зміну тактики Кремля.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі виданню АрміяInform.

За його словами, росіяни почали концентрувати удари на одному-двох великих містах, намагаючись завдати максимальних руйнувань та оминути українську протиповітряну оборону.

«Шахеди» тепер заходять з різних напрямків і літають на висоті до 4-5 км. Така тактика ускладнює роботу мобільних вогневих груп та знижує ефективність ППО.

Російські дрони цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру — лікарні, житлові будинки, об’єкти енергетики.

Крім того, окупанти активно використовують дрони-приманки, щоб виснажити українську оборону та збити з пантелику системи ППО.

«На жаль, поки немає ознак, що Росія зменшуватиме кількість терористичних атак. Навпаки — кількість „Шахедів“ із бойовими частинами зростає», — зазначає Мусієнко.

Нагадаємо, окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу в 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.

Взимку 2023 року росіяни вже застосовували подібну 50-кілограмову бойову частину БСТ-52 з аналогічною дією. Проте нова версія майже вдвічі потужніша.

Паралельно армія РФ також використовує іранські бойові частини аналогічної ваги — 90 кг. Вони поєднують у собі кумулятивну, уламкову та фугасну дію, але не мають запалювальних компонентів. Вибухова речовина — на основі октогену з алюмінієм (типу ОЛА) та проміжним детонатором із шашок гексогену.

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