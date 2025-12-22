ТСН у соціальних мережах

"Шахеди" та інші БПЛА: стало відомо, скільки ударних апаратів накопичила Росія

Цієї зими Росія може вдатися до надпотужних атак, маючи в арсеналі близько 2000 ударних БПЛА.

Російські окупаційні війська підготували значний арсенал безпілотників для ударів по Україні в зимовий період. Наразі ворог зосередив близько 2000 одиниць БПЛА, які готові до застосування.

Про це повідомив відомий український експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

«На даний час росіяни накопичили близько 2000 БПЛА (з яких Шахедів близько 1400), які вони можуть застосувати. Ці 2000 БПЛА можуть бути запущені у форматі 2-3 масованих ударів або розподілені рівномірно в зимовий період— підкреслив він.

Експерт також нагадав про безпрецедентний рівень загрози, з яким уже стикалася українська ППО. Найбільш масована атака безпілотників була зафіксована восени цього року:

«Максимальна кількість запущених БПЛА ворога за добу становила 750. Це був удар 7 вересня 2025 року»,

За його словами, ця цифра не враховує резервні запаси БПЛА, що можуть бути використані додатково.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія продовжує вдосконалювати безпілотники, якими атакує територію України. Окрім збільшення потужності вибухівки, ворог впроваджує технології.

