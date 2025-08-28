"Шахеди" змінюють маршрути: авіаексперт розповів про загрози

Шахед / © iStock

Реклама

Росія адаптує тактику застосування ударних дронів, зокрема «Шахедів», щоб завдавати масованих ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі України. Силам оборони необхідно випереджати ворога інженерними рішеннями.

Про це сказав авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

«Шахеди» змінюють напрямки атак

Храпчинський пояснив, що поява українських дронів-перехоплювачів змусила РФ шукати нові маршрути для атак. За його словами, дрони можуть заходити з різних напрямків, зокрема з боку Білорусі.

Реклама

«Ворог намагатиметься змінювати коридори для ударів. Різноманітність напрямків вимагає збільшення кількості засобів, якими насичується Україна», — наголосив експерт.

Чому Україні потрібна нова система ППО

За словами фахівця, нинішніх засобів протидії недостатньо: ворожі дрони долітають навіть до західних регіонів України. Для ефективного захисту необхідно створювати ешелоновану систему ППО та збільшувати кількість радіолокаційних станцій.

«Проблема глобальна. Росія, наприклад, встановлює свої комплекси „Панцир“ на металеві вежі, щоб збільшити радіус виявлення», — зазначив він.

Як збивати «Шахеди»

Храпчинський додав, що протидія має будуватися не лише на нових технологіях, а й на зміні логіки застосування дронів ворогом. Наприклад, навіть 155-міліметрова гаубиця може знищувати дрони, якщо правильно визначати координати та застосовувати боєприпаси, які вибухають у повітрі, створюючи хмару уламків.

Реклама

Яке майбутнє протидії дронам

Експерт підкреслив, що готового рішення проти «Шахедів» наразі не існує. Україна має розробляти нові інженерні підходи для виявлення та знищення маловисотних цілей, які ворог може маскувати під шум доріг, залізниці чи русла річок.

«Ми повинні рухатися вперед, створювати власні системи і випереджати противника, щоб його тактика стала неефективною», — підсумував Храпчинський.

Нагадаємо, експерт наголосив, що під час російських атак правило «двох стін» вже не рятує. РФ збільшує потужність ударних «Шахедів», які здатні повністю руйнувати житлові будинки. Наслідки прямих влучань стають дедалі масштабнішими, тож старі поради щодо безпеки не гарантують порятунку.

«Слід розуміти, що ворог активно нарощує корисне навантаження дронів. Є „Шахеди“ із боєголовками у 90 кг, є з 50 кг, використовуються й термобалістичні боєприпаси, які просто зносять панельні будинки радянського зразка. Росія насичує дрони різними видами ураження, аби посилити ефект ударів», — пояснив Анатолій Храпчинський.

Реклама

Він закликав українців під час повітряних атак обов’язково перебувати в укриттях, адже ворог постійно вдосконалює свої засоби, аби завдавати максимальної шкоди цивільному населенню.

«У діях РФ не варто шукати логіку. Єдина мета — завдати якомога більше жертв серед мирних мешканців. Це цілеспрямована політика терористичної держави проти українців і України загалом», — підсумував експерт.