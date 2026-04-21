Шахраї атакують користувачів Signal: як не стати жертвою афери та хто в зоні ризику

Шахрайство

Реклама

Користувачі популярного месенджера Signal, який вважається одним із найзахищеніших, дедалі частіше стають мішенями для нової схеми шахрайства. Зловмисники розсилають фейкові повідомлення, маскуючись під офіційну службу підтримки, щоб викрасти доступ до приватних переписок.

Про це пише Reuters.

За інформацією видання, аферисти використовують перевірені методи соціальної інженерії. Схема починається з повідомлення про те, що на пристрої користувача нібито зафіксовано «підозрілу активність» або навіть «несанкціоновану атаку».

Реклама

Мета таких маніпуляцій — викликати у людини страх втрати приватності. Після того, як користувач починає нервувати, йому пропонують «негайне рішення» — пройти верифікацію прямо в чаті.

«Це класична схема: створення паніки через повідомлення про 'злам' змушує користувача втратити пильність. Терміновість вимоги діяти 'негайно' лише підсилює ефект, змушуючи жертву вступати в діалог», — зазначають в Reuters.

Ознаки фейку: на що звернути увагу

Експерти з Центру протидії дезінформації заспокоюють: розпізнати шахрая досить просто, якщо знати базові правила роботи месенджера. Головний аргумент — офіційна підтримка Signal ніколи не пише користувачам у приватні чати.

«У месенджері не існує жодної 'верифікації акаунта' через особисті повідомлення. Якщо ви отримали таке звернення — перед вами стовідсотковий шахрай», — наголошують фахівці.

Реклама

Серед інших ознак підробки:

повідомлення часто містять дивні формулювання або помилки в словах.

аферисти не вказують модель вашого пристрою чи конкретний час «атаки».

у фіналі розмови вас обов’язково попросять передати код підтвердження або перейти за стороннім посиланням.

Як не стати жертвою

Фахівці підкреслюють, що найкраща реакція на подібні виклики — це повний ігнор. Будь-яка відповідь у чаті лише підтверджує шахраям, що ваш акаунт активний.

«Якщо повідомлення викликає страх і змушує діяти терміново — це майже завжди ознака шахрайства», — попереджають у Центрі протидії дезінформації.

Користувачам радять дотримуватися наступних правил безпеки:

Реклама

Не відповідати на підозрілі повідомлення. Категорично не переходити за будь-якими посиланнями в таких чатах. Ніколи не передавати коди підтвердження, які приходять у SMS чи системних сповіщеннях. Одразу блокувати відправника та надсилати скаргу на профіль.

Нагадаємо, однією з останніх схем шахраїв стало розсилання нібито від імені «Нової пошти». У повідомленнях людям пропонують задешево придбати загублені посилки. Найактивніше такі повідомлення розповсюджують у соціальних мережах і месенджерах.

Користувачам пропонують купувати так звані «сюрприз-бокси». Суть афери полягає в тому, що люди отримують непотрібні дешеві товари.

Також стало відомо, що з’явилася і нова схема обкрадання людей біля банкоматів. Шахраї блокують картку тонкою ниткою та підглядають за PIN-кодом жертви. В роботу банкомата втручаються ще до появи клієнтів.