Шахраї через TikTok збирали донати від імені відомого Героя України (фото)

Поліція викрила зловмисників, які збирали донати від імені Героя України / © Поліція Києва

Реклама

Київська поліція припинила діяльність жителів Одеської області, які створювали фейкові акаунти у TikTok, використовуючи ім’я відомого Героя України, щоб обманом збирати донати нібито на потреби ЗСУ.

Про це повідомила поліція Києва.

Слідчі та кіберполіцейські припинили діяльність зловмисників, які протягом 2024-2025 років збирали грошінібито на потреби ЗСУ та привласнювали їх.

Реклама

З’ясувалося, що фігуранти створили у TikTok низку фейкових акаунтів під іменем відомого військового, якому президент присвоїв звання Героя України. У цих акаунтах зловмисники викладали реальні відео з захисником та від його імені збирали кошти начебто на потреби підрозділу. Зібрані гроші учасники оборудки витрачали на власні потреби.

Правоохоронцям наразі відомо про сімох людей, які переказали свої гроші на рахунки зловмисників.

Кіберполія встановила адміністраторів фейкових TikTok-акаунтів та місця їхнього проживання. Це — мешканці Одещини, один із яких є неповнолітнім.

У квартирах зловмисників провели обшуки та вилучили речові докази, зокрема мобільні телефони і банківські картки.

Реклама

Слідчі повідомили фігурантам про підозри у шахрайстві. Тепер їм загрожує до восьми років ув’язнення. На час слідства суд взяв учасників схеми під варту, а неповнолітнього — під домашній арешт.

Тривають слідчі дії, аби встановити можливих співучасників, повне коло потерпілих та загальну суму завданих збитків. Можлива додаткова кваліфікація.

Поліція викрила зловмисників, які збирали донати від імені Героя України / © Поліція Києва

Поліція викрила зловмисників, які збирали донати від імені Героя України / © Поліція Києва

Поліція викрила зловмисників, які збирали донати від імені Героя України / © Поліція Києва

До слова, раніше у Києві поліція викрила 20-річного чоловіка, який створив фейкову сторінку в TikTok від імені командира полку ударних дронів ЗСУ та закликав перераховувати донати на «потреби армії». Насправді кошти він витрачав на себе. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.