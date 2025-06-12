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- Укрaїнa
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Шахраї масово розсилають фальшиві листи від імені НБУ: що приховують вкладення
Шахраї розсилають фальшиві листи з шкідливими файлами під виглядом НБУ.
Національний банк України попередив про активну шахрайську кампанію з розсилання листів, які імітують офіційні повідомлення НБУ та містять шкідливі вкладення.
Про це повідомив НБУ.
«Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ — в темі листа та назві доданого файлу», — зазначили в НБУ.
Зловмисники надсилають листи з різних адрес, але у підписі вказують фейковий e-mail, схожий на офіційний — nbu@gov.nbu.ua. Водночас працівники НБУ використовують лише корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.
«Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національний банк України має намір припинити випуск розмінних монет номіналом 50 копійок.