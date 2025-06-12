Шахраї масово розсилають фальшиві листи від імені НБУ: що приховують вкладення

Кібершахраї / © pixabay.com

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Національний банк України попередив про активну шахрайську кампанію з розсилання листів, які імітують офіційні повідомлення НБУ та містять шкідливі вкладення.

Про це повідомив НБУ.

«Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ — в темі листа та назві доданого файлу», — зазначили в НБУ.

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Зловмисники надсилають листи з різних адрес, але у підписі вказують фейковий e-mail, схожий на офіційний — nbu@gov.nbu.ua. Водночас працівники НБУ використовують лише корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.

«Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України має намір припинити випуск розмінних монет номіналом 50 копійок.