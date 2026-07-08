Шахраї масово розсилають фейкові листи від "податкової": як не втратити свої дані

Шахраї маскуються під податкову / © www.freepik.com/free-photo

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Платники податків по всій країні почали масово отримувати електронні листи, які шахраї маскують під офіційні сповіщення від Державної податкової служби. Аби змусити людину втратити пильність, кібершахраї вказують у темі повідомлення фразу: «Вимога про надання документів та пояснень у межах податкового контролю».

Про це повідомили у Податковій службі України.

Шахраї розсилають фейкові листи з «податкової»

У відомстві наголошують, що ці сповіщення — фейкові. Усередині вони містять небезпечні посилання та шкідливі вкладення.

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Якщо їх відкрити, на ваш пристрій може потрапити вірус, що надасть зловмисникам прихований віддалений доступ до комп’ютера та персональних даних.

Для атак кіберзлочинці використовують сторонні поштові скриньки — наприклад, reply@starsgram.shop, які не мають жодного стосунку до податкових органів.

Фахівці нагадують, що всі офіційні електронні адреси ДПС закінчуються виключно доменом @tax.gov.ua, а офіційна електронна пошта відомства — post@tax.gov.ua. Повідомлення з будь-яких інших доменів свідчать про шахрайство.

Особливо обачними слід бути із файлами у форматах .pdf, .zip, .rar, а також із розширеннями .exe та .scr — саме через них найчастіше поширюють шкідливе програмне забезпечення.

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Щоб не стати жертвою хакерів, фахівці закликають дотримуватися базових правил кібергігієни:

Не відкривати підозрілі вкладення, не переходити за сумнівними посиланнями. Уважно перевіряти адреси електронних пошт, з яких вам приходять листи. Не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

Шахрайство: останні новини

Нагадаємо, у Держспецзв’язку попередили про шахрайську розсилку фейкових листів під виглядом офіційних «викликів на засідання у кримінальній справі».

Зловмисники свідомо надають повідомленням максимально переконливого та залякувального вигляду, щоб змусити людей діяти імпульсивно й без роздумів.

Схема полягає в тому, що від отримувача вимагають перейти за посиланням на фішинговий сайт, відкрити вкладений файл або встановити програму. Головна мета зловмисників — отримати доступ до особистих даних і коштів жертви або пошкодити пристрій шкідливим програмним забезпеченням.

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У разі надходження подібного листа його слід одразу видалити, не відповідати та не завантажувати жодних файлів. Пам’ятайте, що справжні судові повістки надсилають лише офіційними каналами: рекомендованими листами, через систему «Електронний суд» або в SMS із підписом SUDPOVISTKA.

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