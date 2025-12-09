Шахраї обманюють українців під виглядом НАБУ: подробиці схеми

Телефон / © Credits

Реклама

Українців попереджають про шахраїв, які використовують ім’я відомства для розсилки неправдивих електронних листів. Зокрема, вони надсилають листи нібито від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)

Про це пише НАБУ у соцмережах.

Зловмисники надсилають фейкові повідомлення, в яких запрошують людей на допити у статусі підозрюваних.

Реклама

«Нагадуємо, офіційна пошта бюро info@nabu.gov.ua», — йдеться у повідомленні від НАБУ.

Нагадаємо, 79-річного киянина ошукали за схемою «ваш родич у біді», змусивши віддати 15 тисяч доларів. Поліція затримала одного з учасників афери та повернула частину коштів.

Раніше повідомлялось, що у Києві шахраї виманили цінності на суму 37,5 мільйонів гривень під виглядом «кур’єра СБУ».