- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Шахраї обманюють українців під виглядом НАБУ: подробиці схеми
Шахраї розсилають фейкові листи нібито від НАБУ.
Українців попереджають про шахраїв, які використовують ім’я відомства для розсилки неправдивих електронних листів. Зокрема, вони надсилають листи нібито від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)
Про це пише НАБУ у соцмережах.
Зловмисники надсилають фейкові повідомлення, в яких запрошують людей на допити у статусі підозрюваних.
«Нагадуємо, офіційна пошта бюро info@nabu.gov.ua», — йдеться у повідомленні від НАБУ.
Нагадаємо, 79-річного киянина ошукали за схемою «ваш родич у біді», змусивши віддати 15 тисяч доларів. Поліція затримала одного з учасників афери та повернула частину коштів.
Раніше повідомлялось, що у Києві шахраї виманили цінності на суму 37,5 мільйонів гривень під виглядом «кур’єра СБУ».