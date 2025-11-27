Шахраї підробляють посвідчення водія: кіберполіція попередила про нову схему

Шахраї / © www.freepik.com/free-photo

В Україні зловмисники активно створюють підроблені онлайн-платформи та електронні листи, які використовують офіційні логотипи державних установ, щоб зробити свої схеми максимально переконливими.

Про це повідомляє Кіберполіція України.

Які дані виманюють шахраї?

Передаючи інформацію на неперевірених ресурсах, громадяни ризикують віддати шахраям низку чутливих особистих даних, що ставить під загрозу їхню фінансову безпеку:

Скани паспортів та підписані документи;

Селфі та інші фото;

Дані банківських карток.

Внаслідок таких дій до сервісних центрів МВС потрапляють підроблені посвідчення водія, що створює проблеми для добросовісних учасників дорожнього руху.

Як захистити себе: рекомендації

У зв’язку із загостренням ситуації правоохоронці закликають громадян до максимальної обережності та пропонують такі кроки для захисту:

Не надавати особисті дані (паспортні дані, селфі, фінансова інформація) на неперевірених платформах. Уважно перевіряти адреси веб-сайтів та контакти організацій, з якими ви взаємодієте, особливо якщо вони імітують державні установи.

Для отримання консультацій щодо послуг МВС можна звертатися за телефоном (044) 290-19-88. Повідомити про факти шахрайства або отримати допомогу від Кіберполіції можна, подавши електронне звернення за адресою ticket.cyberpolice.gov.ua.

Нагадаємо, у Києві псевдопрацівник банку ошукав 75-річного пенсіонера, заволодівши його 64 тис. грн через схему «вішингу» з використанням SIP-телефонії для підміни номера. Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру одразу у двох злочинах.

До слова, жителька Тернополя переказала 215 тис. грн шахраєві, який представився менеджером з підтримки чат-боту банку.